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«Работаем с папой»: Саша Плющенко показал часть своей тренировки

Гном Гномыч занимается в школе фигурного катания Евгения Плющенко.

«Работаем с папой»: Саша Плющенко показал часть своей тренировки
Евгений и Саша Плющенко. Фото: instagram.com/gnomgnomych

За спортивными успехами сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской — Саши, следят сотни тысяч фанатов. Мальчик делает успехи на льду, упорно работает на тренировках и выигрывает турниры. Обо всем этом Гном Гномыч рассказывает в своем Instagram. На этот раз он показал, как со своим знаменитым папой отрабатывает прыжки.

«Работаем с папой над прыжками вечерами», — написал Плющенко.

Напомним, что в семье Плющенко и Рудковской недавно появился еще один сын. В конце сентября у них родился мальчик, которого назвали Арсением. Выносила его суррогатная мать. К слову, Яна отмечала ранее, что с появлением малыша, времени у нее стало значительно меньше.

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