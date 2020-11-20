«Работаем с папой»: Саша Плющенко показал часть своей тренировки

За спортивными успехами сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской — Саши, следят сотни тысяч фанатов. Мальчик делает успехи на льду, упорно работает на тренировках и выигрывает турниры. Обо всем этом Гном Гномыч рассказывает в своем Instagram. На этот раз он показал, как со своим знаменитым папой отрабатывает прыжки.

«Работаем с папой над прыжками вечерами», — написал Плющенко.

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Напомним, что в семье Плющенко и Рудковской недавно появился еще один сын. В конце сентября у них родился мальчик, которого назвали Арсением. Выносила его суррогатная мать. К слову, Яна отмечала ранее, что с появлением малыша, времени у нее стало значительно меньше.

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