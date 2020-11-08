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Теперь и актер: Саша Плющенко показал кадры со съемочной площадки

Гном Гномыч участвует в съемках сериала «Чума».

Теперь и актер: Саша Плющенко показал кадры со съемочной площадки
Саша Плющенко. Фото: instagram.com/gnomgnomych

Первый сезон сериала «Чума», действие которого разворачивается в XIV веке в вымышленном городе, зрители увидели несколько месяцев назад. Продюсерами проекта стали Тина Канделаки и Сергей Шнуров. Работать над животрепещущей темой им так понравилось, что было решено выпустить продолжение. Съемки сейчас в самом разгаре, а на площадке появился и Саша Плющенко.

В своем Instagram Гном Гномыч показал кадры со съемочной площадки, на которых позировал в историческом костюме. Пару ему составила Ева Смирнова – юная актриса и победительница шоу «Лучше всех».

Напомним, что старший сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской занимается фигурным катанием в ледовой школе своего папы. С этой осени тренировки он начал совмещать с уроками в школе.

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