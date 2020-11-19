Бунтует не только Меган: Кейт Миддлтон планирует изменить королевские правила

У герцогини Кембриджской есть план на тот случай, когда она станет королевой.

Принц Уильям станет королем Великобритании после своего отца — принца Чарльза. Вместе с тем королевой станет и Кейт Миддтон. Уже сейчас она планирует изменить некоторые установки, которых придерживаются все представители монаршей семьи.

Как пишет Us Weekly, в первую очередь Кейт изменит правило, согласно которому она будет чаще появляться на публике. Уже сейчас ее иногда можно заметить на различных мероприятиях без принца Уильяма, а это говорит о том, что она готовится стать королевой.

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Напомним, что с 1952 года королевой Великобритании является Елизавета II. На престол она взошла в 25-летнем возрасте. В этом году бабушке принца Уильяма исполнилось 94 года. Следующим престолонаследником будет принц Чарльз.

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