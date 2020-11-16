Словно 8 лет назад: Кейт Миддлтон вышла в свет в алом жакете с объемными плечами

В Великобритании завершилась цифровая фотовыставка Hold Still, которую организовала Кейт Миддлтон во время пандемии. За этот период снимки посмотрели более 5 миллионов пользователей Сети. По случаю окончания проекта герцогиня поблагодарила всех участников, записав видеообращение. Оно опубликовано на официальной странице герцогов Кембриджских в Instagram.

На кадрах Кейт появилась в алом жакете с объемными рукавами Zara. Поклонники королевской семьи помнят, что в этом же наряде Миддлтон впервые увидели на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

«Я бесконечно благодарна каждому из 31 000 человек, которые представили для выставки свои изображения. Мы надеемся, что создали коллективный портрет нашей нации, отражающий то, что пережили другие, а также наши собственные эмоции в это трудное время», — сказала Миддлтон.

Напомним, что в октябре Кейт пару раз нарушала королевский протокол, когда появлялась на публике в брючном костюме. Специалисты тогда отметили, что такие шаги могли бы не понравиться королеве Великобритании.

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