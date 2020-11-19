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«Свекровь — монстр»: экс-звезда «Дома-2» Черно сообщила, что в их семье грядет пополнение

Девушка вместе с мужем Иосифом Оганесяном сняли большой дом.

«Свекровь — монстр»: экс-звезда «Дома-2» Черно сообщила, что в их семье грядет пополнение
Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official/

Саша Черно и Иосиф Оганесян были одной из самых ярких пар реалити-шоу «Дом-2». Но с появлением первенца Стефана у звезд реалити поменялись планы. И осенью они покинули телепроект. Теперь Черно и Оганесян намерены создать собственное реалити.

Экс-звезда проекта у себя на страничке сообщила, что в скором времени в ее семье состоится долгожданный переезд. Они с мужем отказались от квартиры в пользу большого загородного дома. Более того, в их семье грядет серьезное пополнение:

«Свекровь — монстр!!! Уже завтра к нам приезжают родители моего мужа на ПМЖ. У нас было очень много конфликтов и разногласий, меня не принимали в семью», — сообщила Черно.

Саша Черно и Иосиф Оганесян с родителями
Саша Черно и Иосиф Оганесян с родителями. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official/

Молодая мама призналась, что сейчас взаимоотношения со свекровью и свекром прекрасные. Но как на них повлияет совместный быт, девушка не представляет. Она затеяла съемки собственного реалити — «сериала» о своей расширенной семье. «Уверена, что, глядя на нас, во многом вы увидите себя», — предупреждает Черно.

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