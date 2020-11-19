«Розовенькие нам понадобятся»: Лиза Галкина вместе с папой собрала конструктор

Шоумен показал, какими иногда бывают вечера в их семье.

Семилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Гарри и Лиза в новом учебном году стали первоклассниками. Ребята обожают учиться, и папа с мамой поддерживают этот интерес. Например, недавно Примадонна посоветовала наследникам больше читать, чтобы уметь с легкостью излагать свои мысли без подготовки.

Лиза, к слову, растет очень артистичной девочкой. И на камеру всегда старается держаться правильно. Многие поклонники семьи Галкина и Пугачевой обожают дочку звезд и с нетерпением ждут, когда глава семейства покажет ее снова. На этот раз Галкин снял на видео процесс сбора конструктора.

«Елизавета и вечерний сбор Лего. Я нахожу детали, вот такие розовенькие нам понадобятся, а Лизавета прикрепляет», — объясняет папа.

Девочка в это время сосредоточенно приставляет одну деталь к другой. И ждет, когда отец подаст ей нужный цвет.

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