«С днем рождения!»: Лиза и Гарри Галкины повеселились на пятилетии дочки Николаева

Для Вероники мама с папой устроили настоящий праздник во дворе.

В семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой 8 октября — праздник. Их общей дочери Веронике исполняется пять лет. Мама с папой первыми поздравили малышку и по традиции устроили для нее день сюрпризов и подарков. Вечером в гости пришли друзья девочки и все вместе они здорово поиграли.

Среди приглашенных гостей оказались и Гарри с Лизой Галкины. Дети Аллы Пугачевой от души повеселились в кругу детворы. Вместе с аниматорами-фиксиками ребята играли в мягкие кубики во дворе. Их папа снял на видео, как проходит празднование дня рождения.

«С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения!» — троекратно прокричали ребята, поздравляя именинницу.

Кстати, дети Галкин и Пугачевой не так давно сами были именинниками. 18 сентября им исполнилось по 7 лет.