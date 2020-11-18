«Обожаю этот кадр»: Ирина Пегова показала, как выглядела в детстве

Недавно поклонники Ирины Пеговой смогли увидеть ее в новом сериале «Казанова», который идет на Первом канале. Актриса сыграла вдову, ставшую жертвой мужчины, который умеет манипулировать дамами, знает как покорять сердца и получать взамен дивиденды. Теперь же фанаты Ирины смогли увидеть, как она выглядела в детстве. Пегова опубликовала архивный снимок в своем Instagram.

«Обожаю этот кадр! Фотограф в нашей огромной Пеговской семье был всегда один — несменный дядя Саша (папин брат)! В кадре встречаем Новый год в доме у бабушки Веры!» — написала Пегова.

Подписчиков умилило детское фото актрисы.

«Какая фотка уютная! Очень добрая фотография!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Пегова принимает участие в шоу «Ледниковый период». На льду она танцует вместе Алексеем Тихоновым.

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