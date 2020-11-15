Модница недели: образы Ходченковой, Шпицы и Пеговой в сериале «Казанова» оценили эксперты

Историю ловеласа, который разбивает женские сердца, а вместе с ними и кошельки, сейчас показывает Первый канал. В сериале «Казанова» главную роль сыграл Антон Хабаров, а женские достались Светлане Ходченковой, Екатерине Шпице, Ирине Пеговой.

Драматическая история разворачивается в Москве в 1978 году. Чтобы передать атмосферу тех времен, костюмеры тщательно прорабатывали каждый образ – шили наряды, доставали что-то подходящее из закромов и искали по объявлениям. Насколько им это удалось, рассказали эксперты портала Teleprogramma.pro.

Светлана Ходченкова – старший лейтенант милиции Полина Новгородцева

Имиджмейкер Лариса Тимиряева считает, что платье Ходченковой типа «Сафари» с двумя кармашками на груди и отложным воротничком отправляет нас в то время.

«По стилю и цвету подходит образу героини. Туфли на среднем устойчивом каблуке – абсолютно логичны. Шерстяной спортивный костюм – это полное попадание конец 70-х. У моего отца был такой (он, кстати, работал в органах внутренних дел, как и героиня). Очень нравится слегка фиолетовый оттенок синего, который подходит колориту внешности Светланы Ходченковой. И резиновые сапоги именно так подворачивали. Полная трансформация в то время. 10 баллов», — сказала Тимиряева.

Стилист Ольга Трофимова считает, что все образы Ходченковой – абсолютно гармоничные.

«Стилистика полностью сохранена. Обувь на плоском каблуке и ее форма, и каблук-стакан уносит в стиль 70-х. Плюс спокойная прическа, которая убрана в хвост гармонирует с платьем с отличительным для того времени воротничком и накладными карманами. Завершает наряд шейный платок, который был популярен в те годы. 10 баллов. Что касается спортивного костюма, то с точки зрения кроя этот костюм именно 70-х годов, спортивная полосочка присутствует и на воротничке и на манжетах. Но цвета такого тогда не было Все равно 10 баллов», — отметила Трофимова.

Имидж-стилист Елена Бестави подчеркнула, что наряды Ходченкой – это образы правильной советской женщины.

«Строгое неяркое платье «Сафари» и шейный платок говорит о том, что она хочет быть красивой. А спортивный костюм – это яркий образ 70-х годов для идейных людей, которые ходили в турпоходы, помогали колхозникам и так далее. Подвернутые сапоги тоже из тех времен, только единственное, они были черные, потому что цветные сапоги – это был супершик в то время. 10 баллов», — заметила Бестави.

Екатерина Шпица – художница Элла Моргунова

Лариса Тимиряева напомнила, что в конце 70-х стиль «хиппи» дошел до СССР, поэтому тогда очень модно было повязывать платки на голову на цыганский манер.

«Самым модным, конечно же, были брюки клеш, а джинсы – это была мечта, за которой гонялись, перекупали и «доставали» с переплатой. Водолазки и покупали, и сами вязали те, кто не мог достать. Видна работа стилиста, все продумано и подобрано по цветовому комбинированию, выглядит гармонично и законченно. Объемные очки и кудри подчеркнули хрупкость Екатерины. Стоит помнить, что в то время в моде были конкретные вещи, а не стили и сочетания, как сейчас. Тогда гонялись за конкретными вещами и копировали модные образы все поголовно. Достал модную вещь, надел с чем есть и ты в моде. Меня этот образ трансформировал в то время, — поэтому 10 баллов. Во втором наряде понравилось сочетание джинсы клеш с туфлями на платформе. В конце 70-х натуральность не ценилась как сейчас и глаза красили все, наносили тени, брови выщипывали либо подщипывали. Я этого не увидела. Лицо слишком современное. Ставлю 9 из 10», — сказала Тимиряева.

Ольга Трофимова отметила отличную работу костюмера во всех образах Шпицы.

«Здесь и большие очки черепашьи, которые были популярны в те годы плюс правильно повязан платок. Водолазки, брюки клеш, чемодан, аксессуары – это все оттуда. Пончо именно в 70-е годы вошли в тренд. Екатерина играет роль художницы экстравагантной, неординарной, немного не от мира сего, как все творческие люди. В образе видна харизматичность, свобода и раскованность. 10 баллов», — заметила Трофимова.

Елена Бестави рассказала о том, что накидки были очень актуальны, но в тренде были яркие цвета.

«Катя играет роль подруги Казановы, которая вместе с ним проворачивает эти все аферы. Именно поэтому ей нужно быть иногда немного незаметной. Скорее всего, эта черная накидка из той серии, когда нужно быть менее заметной и привлекательной. Все образы Шпицы – 10 баллов. Мне нравится, великолепно», — отметила Бестави.

Ирина Пегова – вдова партийного чиновника Екатерина Иорданская

Образ в платье с яркими цветами и отблеском искусственного материала ткани очень похож на моду конца 70-х, считает Лариса Тимиряева.

«В моде были кримплен и трикотин. Платье похоже на трикотиновое. С модной длиной тоже был перепад от экстремального мини до макси. Показателем состоятельности граждан в то время служили золотые украшения, поэтому золотые часы на руке свидетельствуют о статусе дамы. Вот у меня вопрос к визажистам: где любимые женщинами 70-х тени для век? Ставлю 10 за целостность образа, но вопрос к визажистам остался», — сказала Тимиряева.

Ольга Трофимова отметила, что в образе Пеговой недоработан вопрос с аксессуарами.

«В 70-е годы были популярны гирлянды из бус. Состоятельные дамы носили много бижутерии. Ее и не хватает Ирине для целостности образа, поэтому 7 баллов», — отметила Трофимова.

Елена Бестави подчеркнула, что платье Пеговой полностью соответствует стилю 70-х.

«Тогда еще немного оглядывались назад, в моду 60-х. Поэтому платья были с юбками А-образного силуэта. Такого вида платья с длиной макси были очень актуальны. Принты были очень яркие. Эти крупные цветы на черном фоне попадают в стиль того времени. Пегова играет одну из обманутых главным героем женщин. Почему на него не писали заявлений? Потому что он позволял каждой женщине чувствовать себя женщиной. Они не имели к нему претензий, потому что он помогал им входить в это состояние. И вот как раз такое платье очень женственное, великолепное говорит о модной тенденции женственности, которую подчеркивает это платье. 10 баллов», — сказала Бестави.

Свою точку зрения на образы актрис в сериале «Казанова» высказала и эксперт по волосам Ксения Бобылева.

«Мода на прически 70-х годов была очень противоречива. Она соединяла в себе романтическую утонченность и прямые линии, как у Екатерины Шпицы. Был в моде высокий начес, мягкие линии, гладкие укладки и челки. Девушки укладывали волосы назад, делили на проборы, делали начес на макушке, фиксируя ободком. После коротких стрижек в 60-х длинные волосы были редкостью. Поэтому их обладательницам было обеспечено повышенное внимание. Волосы стали завивать. Подстригали с ровным краем. Не сдавал позиции и прямой пробор как у Светланы Ходченковой», — сказала Бобылева.

Подводим итоги

Образам Светланы Ходченковой все стилисты поставили максимальную оценку — 10 баллов. Немного уступила ей героиня Екатерины Шпицы — 9,6 балла. Наряд Ирины Пеговой оценили в 9 баллов.

Нам важно и мнение читателей.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Получила образование в международной школе имиджелогии Art in Style и Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы более 10 лет.

Елена Бестави – эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

Ксения Бобылева – художник-модельер по парикмахерскому искусству. Опыт работы в индустрии красоты как женского мастера с 2016 года, в барберинге с 2019.

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