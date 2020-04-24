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Звездный гость

«Было сложно дышать»: Наталия Гулькина рассказала про свой костюм в шоу «Маска»

Знаменитая певица выступила как приглашенный гость в обличии Человека-Зеркала.

«Было сложно дышать»: Наталия Гулькина рассказала про свой костюм в шоу «Маска»
НАТАЛИЯ ГУЛЬКИНА. ФОТО: GLOBALLOOK

Накануне заключительных выпусков шоу «Маска» его создатели решили добавить интриги и пригласили в одну из передач двух гостей – они выступили в костюмах Динозавра и Человека-Зеркало. Члены жюри не смогли угадать ни того, ни другого. И очень удивились, увидев Сергея Лазарева и Наталию Гулькину.

Кадр из шоу "Маска"
Кадр из шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ

Золотой голос группы «Мираж» призналась – костюм Человека-Зеркала выбрала сама. Она опиралась на музыкальный материал, который ей предстояло исполнить – песню «Лучшие друзья девушек — это бриллианты». Чтобы запутать судей, Гулькина специально пыталась петь не своим голосом – брала ноты ниже, чем обычно. А вот костюм добавил дискомфорта:

«Сложность состояла в том, что в этой экипировке было сложно дышать. Также она очень кололась», — рассказала порталу StarHit о своем костюме звезда.

Гулькина выступила ослепительно – в прямом и переносном смыслах. Отметим, что зеркала на костюме были пластиковыми, поэтому риск травмироваться о них был сведен к нулю.

К слову, финал шоу не за горами — в воскресенье, 26 апреля, на НТВ из оставшихся Льва, Волка, Попугая и Оленя жюри выберут победителя.

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