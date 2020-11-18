«В такой романтике»: Ягудин запечатлел поцелуй с 5-летней дочкой от Тотьмяниной

У фигуристов растут две дочки — Лиза и Мишель.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина — родители двух дочек. Старшей Лизе в этом году исполнилось 11 лет, а младшей — Мишель недавно исполнилось 5. Ягудин часто берет с собой дочерей на съемки «Ледникового периода», где он является ведущим, так случилось и на этот раз. В своем Instagram он опубликовал серию снимков с одной из таких съемок на улицах Москвы.

«В такой романтике заканчиваем очередную съемку «Ледникового периода», — подписал фото Ягудин.

Фанаты фигуристов эмоционально отреагировали на снимки.

«Мишель такая милая! Вы такие красивые! Такие теплые фото!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Татьяна Тотьмянина тоже участвовала в новом сезоне «Ледникового периода», но на одной из тренировок получила травму.

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