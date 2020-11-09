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«Мои чучундрики»: Тотьмянина позировала с дочками от Ягудина в ресторане

В семье фигуристов растут две девочки — Лиза и Мишель.

«Мои чучундрики»: Тотьмянина позировала с дочками от Ягудина в ресторане
Татьяна Тотьмянина. Фото: instagram.com/tatianatotmyanina

После того как Татьяна Тотьмянина получила травму во время одной из тренировок на «Ледниковом периоде», она покинула проект и больше времени уделяет семье. В своем Instagram фигуристка поделилась снимком с дочками от Алексея Ягудина во время ужина в ресторане. Старшей девочке пары — Лизе — уже 11 лет, а младшей Мишель недавно исполнилось пять.

«Мои чучундрики», — подписала фото Тотьмянина.

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Мои чучундрики❤️

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Фанаты бурно отреагировали на публикацию и засыпали спортсменку теплыми комментариями.

«Как вы прекрасны! Милые красавицы!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в официальный брак фигуристы вступили четыре года назад. Ягудин в новом сезоне «Ледникового периода» является ведущим шоу. Компанию ему составила олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.

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