«Мои чучундрики»: Тотьмянина позировала с дочками от Ягудина в ресторане

После того как Татьяна Тотьмянина получила травму во время одной из тренировок на «Ледниковом периоде», она покинула проект и больше времени уделяет семье. В своем Instagram фигуристка поделилась снимком с дочками от Алексея Ягудина во время ужина в ресторане. Старшей девочке пары — Лизе — уже 11 лет, а младшей Мишель недавно исполнилось пять.

«Мои чучундрики», — подписала фото Тотьмянина.

Фанаты бурно отреагировали на публикацию и засыпали спортсменку теплыми комментариями.

«Как вы прекрасны! Милые красавицы!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в официальный брак фигуристы вступили четыре года назад. Ягудин в новом сезоне «Ледникового периода» является ведущим шоу. Компанию ему составила олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.