Снова в школу: Лиза Галкина в белой шифоновой блузе позировала рядом с братом-двойняшкой

В сентябре этого года Лиза и Гарри Галкины первый раз пошли в школу. Двойняшки радуют своими успехами не только звездных родителей, но и многих фанатов. Ведь у обоих уже давно есть свои фан-страницы в Instagram. На одной из них появился снимок двойняшек, которые как раз-таки собирались ехать в школу.

Лиза позировала рядом с Гарри в белой шифоновой блузе с объемными рукавами и бантом на воротнике. Также на дочери Примадонны были классические брюки. Классический образ был и у Гарри — белая рубашка и брюки.

Фанатов умилило фото брата и сестры.

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«Солнышки! Такие классные детки! Прелестные! Здоровья вам и вашим родителям», — писали пользователи Сети.

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