«Постараюсь я во всем лучшим быть учеником»: Лиза Галкина в белой шапочке с бабочками спела маме песню

В новом учебном году Гарри и Лиза Галкины стали первоклассниками. Ребята с большим удовольствием посещают уроки, и не раз признавались, что им нравится учиться.

Максим Галкин в своем микроблоге в Instagram регулярно публикует двойняшек, и они любят рассказывать, как у них идут дела. На этот раз отец семейства показал утренние понедельничные сборы братика и сестры в школу. Мама Алла тоже провожает первоклассников. Серьезный Гарри успевает рассказать ей, какую песню выучил на пианино, а артистичная Лиза решила спеть:

«Постараюсь я во всем лучшим быть учеником», — пропела Лиза.

Двойняшки уже одеты в верхнюю одежду и стоят на пороге. Лиза в розовой курточке и шапке с помпоном, а Гарри – в черной стильной парке с серебряными вставками.

Кстати, накануне их родители отметили 19-летие отношений. Максим Галкин и Алла Пугачева устроили романтический вечер при свечах и принимали поздравления от родных, друзей и поклонников.

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