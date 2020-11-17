«Никто не скажет, как правильно»: Влад Топалов заговорил о трудностях в семье

Музыкант рассказал, с чем ему приходится сталкиваться в браке с Региной Тодоренко.

Известный исполнитель Влад Топалов уже несколько лет счастливо женат на телеведущей и блогере Регине Тодоренко. У пары подрастает сын Миша, которому в декабре исполнится два года. Со стороны этот союз выглядит вполне гармоничным и даже идеальным.

За все время пара не дала ни малейшего повода для разговоров о проблемах в семье. Но, как выясняется, красота и легкость в отношениях, которые демонстрируют Регина и Влад, достигаются постоянной работой каждого из них над собой и отношениями.

В Instagram Влад Топалов признался, что дороже жены и сына у него ничего нет, и именно поэтому он готов все делать для того, чтобы их семья не разрушилась. Вокалист отметил, что их пара проходит разные этапы и стадии и готовой формулы счастья у них нет. Главное, что каждый из них готов идти на компромисс.

«Никто и никогда вам не скажет, как правильно. Мы растем, крепчаем, «врастаем» друг в друга. Идем на уступки, навстречу», — поделился Влад Топалов.

Напомним, сейчас у семьи непростой период. Влад и Регина полностью погружены в заботы о сыне. Малыш на днях получил тяжелую травму, он сломал руку, и сейчас вынужден ходить в гипсе.

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Молодые родители очень расстроены этим событием, они чувствуют свои вину за случившееся и теперь будут в разы внимательнее смотреть за Мишей.

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