«Это было не мое»: Топалов объяснил, почему отказался участвовать в «Ледниковом периоде» в 2007 году

По словам музыканта, в юности его больше прельщал бокс, но уж точно не хореографические па на льду.

Певец Влад Топалов заявил, что в 2007 году ему поступало предложение участвовать в «Ледниковом периоде», но тогда он ответил отказом хореографу Илье Авербуху. Как сказал исполнитель, ему было всего 20 лет, и он был, по собственному признанию, совершенно другим человеком.

«Грация. Элегантность. Плавность. Это все было не мое. Тогда параллельно шел проект «Бокс» на Первом канале. Вот туда я пошел с удовольствием. На «Ледниковый период» меня больше не звали. А в этом году, видно, не набиралось мальчиков». Влад Топалов

Как отметил Топалов, первой в этот раз согласилась участвовать в проекте его жена — телеведущая Регина Тодоренко. Он подвозил ее на тренировки, и спустя время хореограф Илья Авербух предпринял вторую попутку пригласить его на проект. Причем Топалову снова все не понравилось. Вскоре он увидел на льду Елену Ильиных. Они стали вместе кататься, и он понял, что стоит попробовать, сообщает портал ok-magazine.ru.

Напомним, что Влад Топалов и Елена Ильиных считаются, по мнению многих болельщиков, одними из фаворитов «Ледникового периода».