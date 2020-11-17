«Самые шикарные на планете»: Горбань посвятила видео своим стройным ногам

Звезда сериала «Кухня» и экранная жена Дмитрия Нагиева, 33-летняя Мария Горбань обладает идеальной фигурой, которую красотка стремится всячески подчеркнуть. А то и вовсе продемонстрировать – на отдыхе девушка то и дело позирует в купальнике на радость подписчикам в Instagram.

На этот раз, сидя дома, Горбань окунулась в отпускные воспоминания и показала видео, которое навеяло ей ностальгию по морю. В кадре оказались ее стройные загорелые ноги, которые девушка засветила во всей красе – от самых бедер до кончиков пальцев.

«Это самые шикарные ножки на планете», «Красивые ноги», «Красота», «Какие ноги!», «Великолепные», «Стройняшка», «Фантастика, какие они длинные», — поспешили заметить фолловеры.

А недавно девушка решила отправиться на шопинг. Горбань выбрала стильное пальто, джинсы скинни и ботинки на меху. Выбор красавицы оценил профессиональный стилист.

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