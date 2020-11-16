Смотреть в глаза: Вика Дайнеко дерзко обнажила роскошную грудь

Выпускница «Фабрик звезд» Виктория Дайнеко относится к числу тех представительниц шоу-бизнеса, которые не стремятся демонстрировать свою сексуальность публично. В Instagram поп-дивы нечасто можно увидеть снимки откровенного содержания. Но все-таки певица решила доказать, что и ей есть, чем порадовать мужскую часть аудитории.

Виктория продемонстрировала свою самую выдающуюся часть тела. Вокалистка запечатлела себя сидящей на полу в собственной спальне. Из одежды на звезде только открытый топ и черные брюки. Удивительно, но при своей хрупкости и стройности Вика обладает вполне себе внушительным бюстом, чего не скажешь, рассматривая другие снимки вокалистки.

«Ну, подумаешь беспорядок», — прокомментировала снимок Дайнеко.

Естественно, кто же будет придираться к разбросанным вещам, когда на фото есть кое-что гораздо более притягательное и интересное.

«Вика, носите всегда такие топы, вам идет», «Действительно, какое нам дело до вашего беспорядка. У нас свой беспорядок есть», «Да, глазки красивые», — делают комплименты Виктории в шутливых интонациях ее подписчики.

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