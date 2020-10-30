«Русалочка»: Виктория Дайнеко в мятном купальнике засветила соблазнительные изгибы

Экс-участница музыкального проекта «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко в последнее время веселится в одном из самых дорогих городов мира — Дубае. В одном из последних постов певицы появилось фото девушки в ярком купальнике. Виктория нежилась на белом песке, подставляя загорелое тело под морские волны.

Дайнеко приняла сексуальную позу и слегка поглаживала мокрые длинные волосы. Ранее исполнительница признавалась, что чувствует себя на отпуске, как в раю. Артистка попивает шампанское Dom Perignon и ест морские деликатесы.

«Море, небо, небо, море…» — подписала снимок Дайнеко.

Поклонники певицы остались в восторге от фигуры Виктории и написали под фото положительные комментарии:

«Вика, ты шикарна», «Русалочка», «Аппетитненькая», «Великолепная! Ножки просто чудо!», «Такое тело грех не показать! Безупречная фигура», «Хорошенькая такая!», «Как ты прекрасна! Очень мило», — не скупились на комплименты подписчики.

Напомним, не так давно певица ушла из продюсерского центра Игоря Матвиенко, а также рассталась со своим парнем. Дайнеко призналась, что их отношения с неизвестным поклонником не прошли проверку карантином.