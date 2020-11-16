«Очень хочется обнять ее»: Регина Тодоренко переживает за сестру, заболевшую коронавирусом

Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала, что в их семью постучалась еще одна беда. Младшая сестра звезды, модель, рекламирующая нижнее белье, Анна Ковляшенко заболела. Врачи подозревают, что у девушки коронавирус.

Регина Тодоренко жутко переживает из-за того, что не может сейчас быть рядом с сестренкой. Теледива на расстоянии поддерживает близкого человека и призывает своих подписчиков послать лучики добра Анне.

«Даже не представляю, как Анюта сейчас, а я так далеко, очень хочется обнять ее! Помогите мне улучшить сестре настроение, напишите что-то доброе на страничке», — поделилась Регина Тодоренко в Instagram.

Поклонники звезды моментально отозвались на ее просьбу и пожелали Анне скорейшего выздоровления и легкого течения болезни.

У Регины Тодоренко в последнее время явно наметилась черная полоса в жизни.

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Напомним, на днях звезда рассказала о травме, которую получил ее маленький сын Миша. Мальчик, которому нет еще и двух лет, сломал руку и теперь довольно продолжительное время будет ходить в гипсе.