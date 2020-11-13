«Хочется поменяться с ним местами»: Регина Тодоренко расстроена болезнью сына

Телеведущей и популярному блогеру Регине Тодоренко прекрасно удается совмещать самореализацию и заботы о семье и маленьком сыне Майкле. Звезда много времени уделяет наследнику особенно сейчас, когда мальчик разболелся. Регина Тодоренко призналась, что ужасно себя чувствует, глядя на страдания расхворавшегося Майкла. Молодая мама говорит, что с радостью взяла бы на себя боль маленького сына.

«Когда болеют детки, хочется поменяться с ними местами, лишь бы им было хорошо!» — написала Регина Тодоренко в Instagram.

Телеведущая не стала уточнять, чем именно болен ее сын. Она лишь попросила у поклонников совета, в какие игры в этом время можно поиграть с малышом, чтобы отвлечь его от болезни. Подписчики рекомендуют собирать пазлы или конструктор, говорят, что идеален в такие моменты бизиборд.

Конечно же, они поддержали Регину, сказав, что хорошо понимают ее материнские чувства. Маленькому Майклу поклонники желают скорейшего выздоровления. Пятого декабря у мальчика день рождения, ему исполнится два года. Фанаты выразили надежду, что к этой дате Майкл будет активен и полностью здоров.