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«У меня есть ребенок!»: 57-летняя Вика Цыганова сделала неожиданное признание

Певица, открыто заявлявшая о своей бездетности, представила публике красавицу-дочку.

«У меня есть ребенок!»: 57-летняя Вика Цыганова сделала неожиданное признание
Вика Цыганова. Фото: instagram.com/vika.tsyganova/

Известная исполнительница, а ныне бизнесвумен Виктория Цыганова на днях блистала в Москве на церемонии вручения премии First Ladies Awards Russia’20, состоявшейся еще до введения ограничений из-за эпидемии коронавируса.

Звезду на светском рауте сопровождал не только супруг Вадим Цыганов. От Виктории весь вечер не отходила миловидная юная блондинка. Создавалось впечатление, что эти трое — семья. Как оказалось, оно было не таким уж и ложным.

Когда журналисты поинтересовались у Виктории Цыгановой, кем ей и ее супругу приходится симпатичная спутница, вокалистка ответила, что девушка — ее дочка.

«У меня есть ребенок! — заявила певица. — Знакомьтесь, это Аня, моя помощница, с которой мы работаем вместе уже семь лет. Но все думают, что она моя дочь, и я с этим согласна».

Вика Цыганова и ее помощница Аня

Вика Цыганова со статуэткой, врученной на премии, и ее помощница Аня, которую все принимают за дочь звезды. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Девушка ведет Instagram звезды, делает самые лучшие фото певицы для ее микроблога и находится в курсе всех последних трендов, чем невероятно довольна Вика Цыганова.

Своими кровными детьми певица и ее муж обзаводиться не планируют. Следовать примеру звездных знакомых, которые воспользовались услугами суррогатных мам, Цыгановы не хотят. Пара подтвердила это в беседе с изданием «Комсомольская правда». Они утверждают, что люди вполне могут быть счастливыми и без наследников, и доказывают это.

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