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6-летний племянник Цыгановой спас ее от уныния в Новый год

Даниил предложил артистке вспомнить, что ее все любят.

6-летний племянник Цыгановой спас ее от уныния в Новый год
Вика Цыганова. Фото Global look press

Увы, на Новый год люди часто не только радуются сказке и сюрпризам, но и частенько впадают в уныние. Ведь волей-неволей начинаешь подводить итоги уходящего года, вспоминать былое, а оно не всегда приятное.

Так произошло и с Викой Цыгановой. Певица призналась, что в праздничную ночь у нее сильно испортилось настроение. К счастью, рядом с ней оказался чудесный ребенок — ее 6-летний племянник Даниил, сын родной сестры Светланы.

Он с детской непосредственностью напомнил ей, что Бог все расставляет на свои места. А тетю Вику плюс ко всему «любят абсолютно все». Ну как тут не растрогаться?

«Только Даня успокоил меня … Было тяжело на душе, а Даниил исправил ситуацию», — призналась в личном блоге Цыганова.

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БогВика ЦыгановаНовый годпоздравление с Новым годом
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6-летний племянник Цыгановой спас ее от уныния в Новый год
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