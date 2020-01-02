6-летний племянник Цыгановой спас ее от уныния в Новый год

Даниил предложил артистке вспомнить, что ее все любят.

Увы, на Новый год люди часто не только радуются сказке и сюрпризам, но и частенько впадают в уныние. Ведь волей-неволей начинаешь подводить итоги уходящего года, вспоминать былое, а оно не всегда приятное.

Так произошло и с Викой Цыгановой. Певица призналась, что в праздничную ночь у нее сильно испортилось настроение. К счастью, рядом с ней оказался чудесный ребенок — ее 6-летний племянник Даниил, сын родной сестры Светланы.

Он с детской непосредственностью напомнил ей, что Бог все расставляет на свои места. А тетю Вику плюс ко всему «любят абсолютно все». Ну как тут не растрогаться?