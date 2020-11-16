«Лучший папа в мире!»: Устинья Малинина трогательно поздравила отца с днем рождения

Александр Малинин, который уже давно обосновался с семьей в Германии, 16 ноября отмечает день рождения. Музыканту исполняется 62 года. Одними из первых звезду поздравили члены его семьи. Дочка Устинья поделилась совместным фото с именинником и тепло обратилась к нему:

«Ты лучший папа в мире!», — написала дочка отцу. И объяснила, почему: «Ты дал мне языки: Русский, английский, немецкий, итальянский…ты дал мне образование, возможность учиться и получать знания. А самое главное, ты дал мне свое время, внимание, поддержку и свою любовь! Ты помог мне найти себя…».

Устинья позировала с папой за роялем, который звездный отец подарил дочке. Кстати, девушка пошла по стопам своего знаменитого родителя и сейчас получает образование в одной из лучших консерваторий мира. Она учится на оперном отделении, но с удовольствием исполняет и эстрадные песни.

Напомним, у Александра Малинина в третьем браке родились близнецы Фрол и Устинья. От первых отношений со скрипачкой Инной Курочкиной у музыканта есть 39-летний сын Никита, а от второго брака с певицей Ольгой Зарубиной – 35-летняя дочь Кира.

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