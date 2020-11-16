Стильный уикенд: Бородина в кашемировом костюме посетила Екатерининский дворец

Ксения Бородина, ведущая телепроекта «Дом-2», не сидит на месте. Девушка любит путешествовать, и по приезде из Турции, где отдохнула всей семьей, недолго скучала в Белокаменной. Вместе с дочерями Марусей и Теоной теледива решила устроить культурный отдых и отправилась в Санкт-Петербург.

В минувшие выходные Ксения Бородина посетила Царское Село. Для похода в Екатерининский дворец девушка облачилась в свой новый кашемировый костюм кремово-бежевого цвета, в котором запечатлелась на фоне Янтарной комнаты.

Своих дочек Бородина с самого детства приучает к моде. Маруся с Теоной — тоже на стиле. Девочки телеведущей выбрали удобные, но стильные аутфиты — свитера Burberry и Gucci они сочетали с джинсами.

После экскурсии по роскошной резиденции императрицы мама с дочками прокатилась по парку в карете, запечатлев на память прогулку.

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