«Обожаю поезда»: Бородина в трендовом трикотажном костюме и стеганой куртке отметилась на вокзале

Телеведущая отправилась с дочками Марусей и Теоной в Петербург.

Еще вчера телеведущая Ксения Бородина веселилась на дне рождения коллеги Ольги Орловой, а сегодня – уже направилась в сторону Санкт-Петербурга. На вокзале теледива появилась в трендовом трикотажном костюме молочного цвета и стеганом укороченном пуховике. В путешествие Бородина отправилась вместе с дочками Марусей и Теоной.

«Обожаю поезда и смену обстановки… », — подписала кадр звезда.

Дочки Бородиной, настоящие юные модницы, составили с мамой family look, только в других оттенках. Старшая Маруся надела оранжевый костюм и желтую куртку, а младшая Теона – белые джоггеры и пуховичок цвета золотой металлик.

«Где покупали такие куртки детям и себе? Очень красивые!», «Красивые», «Как три сестренки!», «Как стильно вы всегда одеваетесь!», — заметили в комментариях некоторые фанаты.

К слову, Ксения Бородина действительно обожает моду. Она признавалась, что является настоящим шопоголиком, и при любом удобном случае отправляется в бутики за покупками.