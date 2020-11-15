«Легкая дерзость»: 45-летняя Навка в алом купальнике лишила поклонников дара речи

В свои 45 лет олимпийская чемпионка в танцах на льду, бывшая партнерша Романа Костомарова — Татьяна Навка — может дать фору более юному поколению. Стоит только посмотреть, как роскошно фигуристка выглядит в купальнике. На одной из фан-страничек спортсменки появился ее летний снимок, который сама Татьяна ранее публиковала в личном профиле.

Экс-жена Александра Жулина примерила алый купальник без бретелек, похваставшись идеальной фигурой без изъяна. Стоит отметить, что Навка выглядит гораздо моложе своих лет. Многие поклонники не могут поверить в то, что у нее есть уже взрослая двадцатилетняя дочка Саша, девушка, к слову, увлекается музыкой и вокалом. К тому, же фигуристка воспитывает младшую дочку — Надежду. Она уже дебютировала в ледовом шоу звездной мамы «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

«Шикарное тело, очень стройная, каких же трудов стоит так выглядеть! На пятерочку», «Как всегда в прекрасной форме», «Эталон красоты!!», «Легкая дерзость», «Татьяна, восторг!! Выглядите моложе дочери», «Все потеряли дар речи», «Фигурка бомбическая», «Ножки просто идеальные», — пишут восторженные фолловеры.

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