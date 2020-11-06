Вся в цветах: 45-летняя Навка в полосатой рубашке дополнила лук джинсами по фигуре

Олимпийская чемпионка в танцах на льду не раз заслуживала похвалу историка моды Александра Васильева.

Экс-партнерша Романа Костомарова в танцах на льду, а ныне член жюри шоу «Ледниковый период» на Первом канале 45-летняя Татьяна Навка неплохо разбирается в модных тенденциях. Об этом, в частности, говорил ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев, разбирая звездный гардероб жены пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

На одной из фан-страничек фигуристки появился летний кадр, который ранее сама олимпийская чемпионка публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры Навка предстала в полосатой сине-белой рубашке на выпуск, дополнив аутфит узкими джинсами по фигуре модели скинни и молодежными кедами. Белокурые локоны Татьяна оставила распущенными, отказавшись от броского макияжа.

Примечательно, что спортсменка позировала на фоне цветов, наслаждаясь прогулкой в саду. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что олимпийская чемпионка всегда одевается с большим вкусом.

Напомним, что у Татьяны Навки есть две дочери. Старшая Саша увлекается вокалом и музыкой, младшая Надежда учит сразу три иностранных языка: французский, английский и китайский. Помимо всего прочего, малышка посещает балетную студию и участвует в ледовых постановках звездной мамы. Надя Пескова вместе с 18-летней Алиной Загитовой прошлой зимой дебютировала в постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств».