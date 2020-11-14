«Мы дома»: Оксана Самойлова с семьей вернулась с Мальдивских островов

Молодая бизнесвумен Оксана Самойлова поделилась со своими поклонниками в Stories личного профиля последним кусочком солнечных Мальдив. Многодетная мама подвела итоги отпуска на «райских островах» и написала об этом на своей страничке.

Самойлова разместила за время отдыха большое количество фото и видео с сыном и дочерями. Однако завершающим снимком из отпуска стала фотография с Джиганом. Оксана вместе с шоуменом позировала на берегу океана. Самойлова сфотографировалась в ярко-зеленом купальнике, а Джиган продемонстрировал пляжные шорты персикового цвета.

«16 часов в пути и мы дома! Привет, 50 оттенков серого. Я не представляю свою жизнь без путешествий!», — написала по прибытии в Россию Оксана.

Основательница собственного бренда косметики показала, как долго они добирались на самолете, а затем на автомобиле. Некоторые из детей не выдержали длительного перелета, поэтому глава семьи вынужден был заносить спящих дочерей в дом на руках. Зато утром уже бодрые девочки опять начали развлекать знаменитую маму своими шалостями. Самойлова подчеркнула, что все вернулась на круги своя.