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«Лучше фотки мы уже не увидим»: Джиган с женой и всеми детьми позировали на Мальдивах

Ранее Оксана Самойлова намеревалась развестись с рэпером, но до этого дело так и не дошло.

«Лучше фотки мы уже не увидим»: Джиган с женой и всеми детьми позировали на Мальдивах
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/iamgeegun/

Уже неделю многодетное семейство Джигана и Оксаны Самойловой отдыхает на Мальдивах. Начали отпуск звезды расширенным составом — вместе с Тимати и его дочерью, но музыкант уже улетел, оставив семью коллеги на райском острове.

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Chill ☀️☀️☀️#family

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Джиган и Самойлова продолжили наслаждаться отпуском. Они сделали семейный снимок, запечатлевшись лежа на песке всем составом. Они расположились по росту — папа, мама, и дети, от старших к младшим. Получился очень милый кадр, который оценили поклонники:

«Лучшие моменты жизни», «Лучше этой фотки мы уже не увидим», «Все вместе и душа на месте!», «По росту расчитайсь», «Огонь», «Классное фото», «Джиганчики», — пишут фолловеры.

Напомним, что у рэпера Джигана четверо детей от модели Оксаны Самойловой — три дочери и сынок, который появился на свет в феврале этого года.

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