«Зажигай!»: Наташа Королева и Валерия поздравили Лолиту с днем рождения

Социальные сети стали популярной платформой для поздравительных открыток и пожеланий здоровья в дни рождения. Знаменитости активно делятся архивными снимками, чтобы напомнить о памятных днях своих коллег. Так, в Stories личных аккаунтов певиц Валерии и Наташи Королевой появились поздравления с днем рождения артистки Лолиты Милявской.

Валерия опубликовала общий снимок с мужем Иосифом Пригожиным и именинницей на своей странице в сети.

«Лолик, любимая, с днем рождения! Живи на всю катушку, зажигай, люби и будь любима!», — написала Валерия.

Отметим, что к поздравлениям Валерии присоединилась и Наташа Королева. Избранница актера Сергея Глушко разместила снимок Лолиты во время выступления артистки и написала:

«Лола! Сияй, удивляй, вдохновляй, зажигай! Люблю тебя! С днюхой!!!!».

Напомним, что недавно отмечала свой день рождения и телеведущая Ольга Орлова. Артистке в этом году исполнилось 43 года. Актрису поздравили ее коллеги с реалити-шоу «Дом-2». А сама Орлова отметила, что любит этот праздник больше остальных.