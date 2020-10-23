«LIVE В КАЙФ»: канал Муз-ТВ покажет сольный концерт Лолиты Милявской

Недавно телеканал Муз-ТВ объявил о том, что будет транслировать большой сольный концерт исполнительницы Светланы Лободы. Продюсеры телеканала решили порадовать своих зрителей и показать выступление еще нескольких артистов. В их числе оказалась и Лолита Милявская.

Украинская певица исполнит полюбившиеся поклонникам треки: «Пошлю его на…», «Шампанское», «На Титанике». Помимо этих хитов, Лолита обещала презентовать новую песню.

«Да, мы сегодня отыграли очень классный концерт! Наконец-то артисты получают столько эфиров сколько всегда хотели! Сегодня премьера – первое живое исполнение песни «Кислород». Из-за ограничений я нигде раньше ее не исполняла… Смотрите «LIVE В КАЙФ» на Муз-ТВ! Будет жарко», — заявила певица.

Напомним, что «LIVE В КАЙФ» – это еженедельные сольные и сборные концерты с живым звуком. Также в перерывах между выступлениями артистов, Муз-ТВ рассказывает о создании новинок и старых хитов музыкантов. Новый проект канала дает возможность зрителям насладиться исполнением любимых певцов в условии пандемии.

Увидеть шоу с участием Лолиты Милявской зрители канала Муз-ТВ смогут уже в это воскресенье, 25 октября в 19:45.