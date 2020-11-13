«От зари до зари»: Рудковская в леопардовой пижаме «пожаловалась» на свой график работы

«Звериный» принт в одежде — один из главных трендов среди настоящих модниц. В их числе и Яна Рудковская, которая остановила выбор на леопардовой пижаме. В ней блондинка появилась на видеоролике, который опубликовала в своем Instagram.

На кадрах Рудковская «жалуется» на свою загруженность под слова из песни Татьяны Булановой. В последнее время строчки «от зари до зари, от темна до темна» набирают небывалую популярность в соцсетях.

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Напомним, что в конце сентября Яна стала мамой в четвертый раз. Сына Арсения выносила суррогатная мать, но забот у звездной блондинки с появлением малыша значительно прибавилось. Также у Рудковской и Плющенко есть старший сын Саша, который пошел по стопам звездного отца.