«Считаем, выгодно ли нам»: Рудковская отреагировала на отмену ледовых шоу Авербуха

Как отметила жена фигуриста Евгения Плющенко, пока решение о своих новогодних программах они с мужем не принимали.

Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, музыкальный продюсер Яна Рудковская, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на новость, что хореограф Илья Авербух принял решение отменить свои новогодние шоу в Москве.

«Пока решение мы с мужем не принимали. Все будет известно после 15 ноября. Сейчас мы пытаемся понять и высчитать, выгодно ли нам проводить шоу с двадцати пяти процентной загруженностью зала».

Яна Рудковская

Отметим, что в прошлом и начале этого года шоу Евгения Плющенко «Снежная королева» проходило на «Арене ВТБ». Вместимость зала составляет порядка 25 тысяч зрителей.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что его новогодние ледовые шоу не пройдут в Москве. При этом он заявил, что, скорее всего, показ состоится в Сочи, где ледовая арена вмещает 12 тысяч зрителей. Также Авербух не исключил проведение шоу в других российских городах, где будет более или менее благоприятная обстановка по коронавирусу.