Звездные встречи: Бабкина поделилась редким фото с вдовой Кобзона

Надежда Бабкина встретилась с народным артистом Сергеем Никоненко, который влюблен в поэзию Сергея Есенина. Именно поэтому Никоненко ездит по всей стране и собирает всевозможные экспонаты, которые связаны с творчеством великого поэта. Помимо Бабкиной, на встрече присутствовала и вдова Иосифа Кобзона — Нелли. Этой встрече певица посвятила публикацию в своем Instagram.

«Я была счастлива побывать в этом уникальном музее, тем более, что Сергей Петрович лично провел для нас экскурсию! Рассказчик он, надо сказать, невероятный, а уж как читает стихи… заслушаться можно!» — написала Бабкина.

Напомним, что после смерти Кобзона его вдова тяжело переживала утрату и вела затворнический образ жизни. Вместе с легендой советской сцены они прожили более 40 лет.

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