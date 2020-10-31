Стильно, модно, молодежно: 70-летняя Бабкина в тотал-луке из денима зажгла на репетиции

В этом году у Надежды Бабкиной произошел целый ряд серьезных событий в жизни. Он перешагнула 70-летний рубеж, победила коронавирус, выпустила книгу о себе. И артистка по-прежнему полна энергии и задора, готова удивлять и радовать поклонников своего творчества и дальше.

Накануне Надежда Бабкина показала кусочек репетиции своего выступления. На видеокадрах, которые «казачка Надя» разместила в своем микроблоге в Instagram, артистка зажигательно отплясывает в кругу своего коллектива. Выглядит при этом звезда отлично: в стильном комплекте из денима, состоящем из куртки оверсайз и модных в этом сезоне джинсов mom’s. В качестве обуви Бабкина предпочла стильные белые кеды.

Надежда Бабкина является ведущей программы «Модный приговор» и точно знает, какие тренды сейчас на пике популярности. Поэтому старается всегда выглядеть современно и стильно.