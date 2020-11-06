Горожанка: Юдашкина в шелковом топе и «рваных» джинсах скинни составила модный аутфит на вечер

Галина Юдашкина пошла по стопам своего отца именитого кутюрье Валентина Юдашкина. Правда, в отличие от родителя, она занимается выпуском детских коллекций одежды. На подиуме в нарядах от молодого дизайнера уже красовались: Лиза Галкина, Саша Плющенко, Надя Пескова и многие другие звездные детки. Примечательно, что Алла Пугачева, которая давно дружит с четой Юдашкиных, не стала возражать, когда Галина предложила семилетней Лизе поучаствовать в дефиле. Известно, что сестренка Гарри питает особую любовь к моде. И несмотря на свой юный возраст, она растет маленькой кокеткой, примеряя мамины концертные наряды, особенно кроха в восторге от шляпок, перчаток, шифоновых косынок и вееров.

Стоит ли говорить, что каждый свой выход в свет Галина Юдашкина продумывает вплоть до мелочей. К слову, не так давно она позировала в «рваных» джинсах скинни по фигуре из искусственно состаренного денима. К своему модному аутфиту на вечер знаменитость подобрала белые остроносые босоножки на шпильке, кипенно-белую рубашку и шелковый топ. Особое внимание дочка именитого кутюрье уделила бронзовому загару.