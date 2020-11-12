«Домашний лифтолук»: Галкин запечатлелся в интерьерах деревянного лифта своего замка

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой живут в подмосковной деревне Грязь. Здесь у звезд расположен огромный шестиэтажный замок, который шоумен строил несколько лет. Он не поскупился на архитектуру и дизайн дома, он выполнен в нескольких стилях – романском, викторианском и готическом. Снаружи «крепость» охраняют четыре гаргульи, рыцарь и дракон, а также украшает стены декоративный кованый вьюн. Есть в замке и несколько башен.

Между этажей установлен лифт. И новое фото, которым поделился Галкин со своими подписчиками в Instagram, он как раз сделала в нем.

«Домашний лифтолук», — подписал снимок артист.

Поклонники поспешили прокомментировать селфи своего кумира. Они отметили, что интерьеры средства передвижения не подходят звезде:

«Не хочу шутить про рога, которые я вижу», «Максим, удалите фото… рога Вам не идут», «Максим, Вы сейчас похожи на доброго оленя, потому что там узоры у вас над головой в виде олейних рогов», «Шикарный лифт у вас! Да и хозяин, что греха таить», «Очень красивый лиф. Приятно смотреть на красивые творения», — пишут в комментариях.

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Кроме замка, на общей территории в 1 га у Галкина располагается огромный сад. Артист часто сам ухаживает за кустарниками, цветами и деревьями, демонстрируя плоды своего труда в микроблоге.