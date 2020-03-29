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Галкин, сидя на карантине, показал виды из окна своего замка

Музыкант старательно соблюдает режим изоляции.

Галкин, сидя на карантине, показал виды из окна своего замка
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global look press

Максим Галкин оказался на редкость законопослушным гражданином. В период карантина артист уединился со своей семьей в собственном замке, лишь позволяя себе прогулки во дворе.

Замок Галкина. Фото
Замок Галкина. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Ограничения муж Аллы Пугачевой воспринимает вполне философски и даже снабдил свои посты в личном блоге значками «Оставайтесь дома», присоединившись к общероссийскому флешмобу. Единственная проблема, которую он испытывает в самоизоляции – это безудержное желание лишний раз проверить содержимое холодильника. Об этом мы писали ранее.

Замок Галкина. Фото
Замок Галкина. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Зато благодаря карантину, поклонники Галкина и Пугачевой смогли лучше изучить его замок, ведь виды из его окон теперь частенько появляются в Instagram артиста.

Максим показал панорамное окно в центре особняка, а также мансардное. Его живописному виду, тут же навевающему ассоциации со старинной башней и заточенной в нем принцессы, можно удивиться! Поражает и ширина стен здания.

Замок Галкина. Фото
Замок Галкина. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Тэги

Галкин и ПугачевакарантинМаксим Галкиноставайтесь дома
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