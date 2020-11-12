«Ну огонь!»: Бородина не сдержала эмоций от покупки новой сумочки за 300 тысяч рублей

Ксения Бородина стала знаменитой благодаря проекту «Дом-2». Девушка с момента появления реалити на экранах является его бессменной ведущей. За годы, что существует телестройка, именно Ксения стала лицом шоу, помогая участникам обрести любовь и работать над отношениями.

Сейчас Бородина не скрывает, что очень хорошо зарабатывает и может себе позволить выбирать проекты для сотрудничества. И заставить ее выйти из дома может только очень высокооплачиваемое предложение. Средства девушка тратит, не считая. Одной из главных статей расходов у нее является шопинг. Не проходит и недели, чтобы ведущая «Дома-2» себя чем-нибудь не порадовала. И предпочитает Бородина люксовые бренды.

Очередной покупкой возлюбленной Курбана Омарова на этот раз стала сумочка Dior Bobby. Да, такая модель, только в другом цвете, у модницы уже есть. И теледива довольно просто объяснила «дубль»:

«Та-дам! Ну огонь! — не сдержала эмоций Бородина. И прокомментировала: «У меня такая же, черная. Решила еще вот такую взять. Очень она удобная».

Сумочка через плечо нюдового цвета стоит около 300 тысяч рублей. Но на себя любимую Ксения Бородина никогда не жалеет денег.