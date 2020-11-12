Горячо: 40-летняя Боня в сексуальном топе-бюстье засветила «ложбинку греха»

40-летняя светская львица Виктория Боня проживает в Монако. Но на некоторое время девушка оставила солнечный Лазурный берег и прибыла в осеннюю Москву, чтобы сменить имидж. Девушка нарастила длинные волосы, а также успела сняться в сериале.

Кроме того, столичные будни красотки очень насыщены фотосъемками. На очередной из них Боня предстала в топе-бюстье телесного цвета, который подчеркнул пышную грудь девушки. Очень красивый акцент приобрела «ложбинка греха», как поэтично назвал декольте историк моды Александр Васильев в одной из передач «Модный приговор».

Виктория Боня может себе это позволить. Девушка обладает стройной фигурой и эффектными формами, что не раз отмечали ее многочисленные фанаты. К слову, у нее в Instagram почти семь с половиной миллионов фолловеров — очень солидная цифра. А известность Боне принесло участие в реалити «Дом-2».