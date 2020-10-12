«Я не хотела быть снова с зеленым цветом»: Боня расстроилась после похода в парикмахерскую

Виктория Боня активно ведет микроблог в Instagram. Там она делится новостями о своей жизни: рассказывает про путешествия, бьюти-секреты, дает модные советы, хвастается обновками и делится лайфхаками. На этот раз девушка посетила салон красоты, где покрасила волосы, и показала результат преображения.

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В stories, сидя в кресле парикмахера, девушка разочарованно констатировала, что итог ей не понравился. Цвет на волосах получился не такой, как она ожидала:

«Я опять стала темной. Я не хотела быть снова с зеленым цветом волос», — переживает Боня. И объясняет: «Я теперь красные губы не смогу красить».

Расстроенная Боня опубликовала пост и написала: «Я хотела плакать». Она спросила своих подписчиков об их мнении насчет нового оттенка. И многие из них согласились, что результат получился не впечатляющим:

«До было лучше. Вы были ярче», «Светлее лучше», «Как-то темновато…», «Вы, наверное, очень вредный клиент», «Светлее лучше было», «Надо посмотреть еще при свете дня . Может быть, понравится. Первое впечатление — что-то не то», — пишут люди.

Но большинство фолловеров поддержали любимицу и отметили, что цвет стал более естественным и очень идет девушке.