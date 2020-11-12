«Время играть»: Басков показал подросшую любимицу Шанель

Николай Басков заставил поклонников понервничать. Дело в том, что артист давно не показывал свою пушистую любимицу Шанель – кошечку, хозяином которой он стал минувшим летом.

Крошечный пушистый комочек породы скоттиш-фолд так полюбился фолловерам «натурального блондина», что они регулярно справлялись о его здоровье, делах и характере. Но Басков перестал снимать кошечку и показывать публике. Но, к счастью, с любимицей все хорошо, и хозяин, наконец, сфотографировал очаровашку, на радость подписчикам.

«Время играть», — подписал снимок Басков.

Поклонники пришли в неподдельный восторг. Они соскучились по Шанель и поспешили заметить, как сильно она подросла. Это уже не тот крошечный комочек, который украл их сердечки. А вполне солидная взрослая кошка.

«Коля, как она подросла!!», «Прелесть, ну просто красотка!», «Какая она у вас Николай милая и красивая кошечка», «Ой ти боже мой какая она у тебя уже большая», «Какая красавица подросла! Ей ведь 6 числа исполнилось 6 месяцев!», «Так давно не было фоточек с Шанель», — пишут фолловеры.

Поклонников у вислоухой пушистой красавицы заметно прибавилось. Они поблагодарили Баскова за то, что он поделился снимком Шанель.