«Моя Шанель»: Николай Басков завел котенка

Николай Басков пополнил ряды любителей домашних животных. Певец приобрел вислоухого котенка полосатой расцветки. Видео совсем еще крошечной кошечки породы скоттиш-фолд он публикует на своей странице в инстаграме.

«Ну, знакомьтесь #мояшанель», — подписал ролик музыкант.

Примечательно, что имя котенку придумал не он. Как признался 43-летний Басков в комментариях, «уже купил с таким». Также подписчики поинтересовались стоимостью котенка, но Николай ее не назвал. Любители кошек начали утверждать, что такой малыш с родословной стоит от 10 до 50 тысяч рублей.

Недавно Басков рассказал, что во время самоизоляции похудел на 15 килограммов. Лишний вес певец сбросил после того как перестал выступать на мероприятиях, которые прекратились на время карантина. По его словам, именно там его все пытались подкормить, а устоять он не мог.