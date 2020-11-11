Редкий кадр: молодая Пугачева с юной Орбакайте предстала на архивном фото

В одном из интервью дочка Примадонны припомнила, что еще в детстве решила - она пойдет по стопам своей именитой мамы.

Старшая дочь Аллы Пугачевой – 49-летняя Кристина Орбакайте пошла по стопам звездной мамы и сделала карьеру певицы, а также преуспела на актерском поприще. Кроме того, подарила Примадонне троих внуков. В былые годы Алла Борисовна ни раз признавалась, что уделяла дочери мало времени, потому что часто бывала на гастролях. На одной из фан-страниц Пугачевой в Instagram появился редкий кадр, на котором запечатлена молодая Пугачева и юная Орбакайте.

«Одно лицо! Похожи! Очень похожи! Как две капли воды!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что семь лет назад Примадонна вновь стала мамой. Двойняшек Лизу и Гарри она воспитывает в браке со своим пятым мужем шоуменом Максимом Галкиным. Для юмориста этот брак стал первым.