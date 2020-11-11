Наград много не бывает: Орбакайте похвасталась новым достижением

У Кристины Орбакайте новое достижение. Она получила серебряную кнопку YouTube за свой канал на видеохостинге. Об этом артистка сообщила в своем Instagram. Подобную награду вручает тем авторам, чье количество подписчиков превысило 100 тысяч человек. На данный момент на Орбакайте подписаны 104 тысячи пользователей.

«Как приятно! Вас все больше, мои подписчики», — написала Орбакайте.

Фанаты поздравили артистку с этим достижением. Напомним, недавно Кристина рассказывала, что ее младший сын Дени Байсаров получил степень магистра в одном из самых престижных университетов мира и вернулся домой. Буквально на следующий день в Сети появилась информация, что внук Пугачевой сделал предложение своей девушке, но позже сам Дени опроверг эти домыслы.