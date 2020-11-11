Бывший охранник Анджелины Джоли рассказал о своей работе в звездном семействе

Бывший охранник Анджелины Джоли и Брэда Питта – Марк Биллингем выдал некоторые секреты. По его словам, звездная пара всегда волновалась за безопасность своих детей и боялась того, что их могут похитить.

В интервью Woman’s Day Марк признался, что все 18 месяцев работы удивлялся, как умело Джоли и Питт распоряжались своим временем. Тайм-менеджмент у актерского семейства был выстроен очень умело. Они успевали заниматься с детьми, работать, не забывая и о благотворительности.

Напомним, что Брэд и Анджелина расстались четыре года назад. Однако до сих пор пара не поставила точку в вопросе опеки над их шестью детьми. Этот вопрос они решают в суде Лос-Анджелеса. Масла в огонь подлил недавний роман Питта с немецкой моделью Николь Потуральски, который разозлил актрису. Однако недавно стало известно, что Брэд больше не встречается с Николь.