«Наконец-то честное фото»: Джиган случайно засветил целлюлит на бедрах Самойловой

Глядя на лощеные фотографии звезд, у некоторых людей может возникнуть чувство неполноценности. Идеальная кожа, великолепная фигура, блестящие волосы и роскошь — кажется, что всего этого совершенства достичь просто невозможно.

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Однако нередко объяснением этой красоты является обычный фотошоп, которым балуются артисты, модели и другие публичные личности в Instagram. Впрочем, причиной, обнаруженной в звезде «неидеальности», может стать и банальный хороший аппетит.

Недавно поклонники Джигана и его жены Оксаны Самойловой заметили, что оба супруга немного набрали вес, причем многие фолловеры нашли в этом свою прелесть, похвалив музыканта и модель за формы. Но, как оказалось, вслед за полнотой пришел и ее спутник — целлюлит. По крайней мере, именно его разглядели пользователи Сети на бедрах у благоверной рэпера на его последнем фото с Мальдив.