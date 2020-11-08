«Ух, крутобедрая»: Самойлова подчеркнула пышные формы бикини с высокой посадкой

Джиган улетел со своим многолюдным семейством на Мальдивы. Напомним, у рэпера и его жены Оксаны Самойловой четверо детей: три дочери Лея, Майя и Ариэла, а также сын Давид.

Рэпер арендовал для своих близких виллу, стоящую на воде. Много времени артист проводит в отпуске со своими дочерями, развлекаясь с ними на море. Но не забывает и про свое старое увлечение – серфинг. К слову, на доске музыкант катается и в Москве в специализированном парке с искусственной волной.

Находит Джиган время и для своей благоверной. Похоже, что после череды многомесячных ссор, чета наконец-то пришла к консенсусу и выглядит счастливой. На одном из последних кадров в личном блоге хипхопера он запечатлелся на романтической прогулке с любимой по побережью.

«Любовь», — подписал он кадр.

Поклонники порадовались за мир и покой в семье Джигана, также на многих произвела впечатление фигура Оксаны, которая приобрела в последнее время более женственные формы. Брюнетка подчеркнула свои эффектные линии салатовым бикини в его неоновом оттенке с трусиками с завышенной талией.