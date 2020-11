Фото из тундры: Яна Чурикова наслаждается красотами природы и позирует без макияжа

View this post on Instagram

ТУНДРА!!! ⠀ 🗺 До этого я читала о ней только в учебнике географии. Оттуда в голове засели «мхи и лишайники, полярная сова, лемминги, северный олень ». ⠀ 🤩 Но никто же не говорил, что это ТАК КРАСИВО! ⠀ 🌡 И да. @sportmarafon четко угадали с экипировкой. Все, что приобретено , сработало под конкретный климат. ⠀ 🔝1️⃣-6️⃣ Ума не приложу, как же мы раньше жили без высокотехнологичных материалов сегодняшнего дня. Когда одежда тёплая, и при этом легкая! ⠀ 🥾 6️⃣ А мои самозавязывающиеся турбо-валенки и вообще хит🤟🏼 ⠀ ✌🏼 7️⃣Главное - одеваться уместно. Хоть на красной дорожке, хоть в тундре. #тундра это #любовь ❤️