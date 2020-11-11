Фото из тундры: Яна Чурикова наслаждается красотами природы и позирует без макияжа

Недавно Яна Чурикова отметила свое 42-летие. В личный праздник она решила отправиться на море, на этот раз — Баренцево. Несмотря на погоду, она даже рискнула нырнуть в воду. Но этом экстремальное путешествие не закончилось. Телеведущая решила продолжить его в тундре. По ее словам, до этого момента все знания о местности сводились только к школьным учебникам.

«Оттуда в голове засели «мхи и лишайники, полярная сова, лемминги, северный олень. Но никто же не говорил, что это так красиво!» — написала Чурикова в своем инстаграме.

Снимками она поделилась с подписчиками. При этом позировала она без макияжа и в теплой одежде. Фанаты тоже остались под впечатлением от ярких фото.