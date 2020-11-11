Фото из тундры: Яна Чурикова наслаждается красотами природы и позирует без макияжа

Недавно Яна Чурикова отметила свое 42-летие. В личный праздник она решила отправиться на море, на этот раз — Баренцево. Несмотря на погоду, она даже рискнула нырнуть в воду. Но этом экстремальное путешествие не закончилось. Телеведущая решила продолжить его в тундре. По ее словам, до этого момента все знания о местности сводились только к школьным учебникам.
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ТУНДРА!!! ⠀ 🗺 До этого я читала о ней только в учебнике географии. Оттуда в голове засели «мхи и лишайники, полярная сова, лемминги, северный олень ». ⠀ 🤩 Но никто же не говорил, что это ТАК КРАСИВО! ⠀ 🌡 И да. @sportmarafon четко угадали с экипировкой. Все, что приобретено , сработало под конкретный климат. ⠀ 🔝1️⃣-6️⃣ Ума не приложу, как же мы раньше жили без высокотехнологичных материалов сегодняшнего дня. Когда одежда тёплая, и при этом легкая! ⠀ 🥾 6️⃣ А мои самозавязывающиеся турбо-валенки и вообще хит🤟🏼 ⠀ ✌🏼 7️⃣Главное - одеваться уместно. Хоть на красной дорожке, хоть в тундре. #тундра это #любовь ❤️
«Оттуда в голове засели «мхи и лишайники, полярная сова, лемминги, северный олень. Но никто же не говорил, что это так красиво!» — написала Чурикова в своем инстаграме.
Снимками она поделилась с подписчиками. При этом позировала она без макияжа и в теплой одежде. Фанаты тоже остались под впечатлением от ярких фото.
«Красота! Как красиво! Ощутила запах детства!» — писали пользователи Сети.